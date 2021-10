ROMA-MILAN 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde l’ennesimo scontro diretto, battuta in casa da un ottimo Milan per due a uno. Non basta il gol nel recupero di El Shaarawy, decidono i gol di Ibrahimovic su punizione e Kessié su rigore.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 4,5 – Prende gol sul suo palo, e il suo errore cambia l’inerzia del match.

Karsdorp 5 – Comincia benino, poi la sua prestazione perde smalto ed è costellata da errori. Dall’80’ Shomurodov sv.

Mancini 6 – Fa la sua partita contro un Ibra scatenato.

Ibanez 6 – Gioca contro clienti scomodi, ma lui ce la mette tutta non sfigurando.

Vina 5 – Parte fortissimo e sembra promettere grandi cose. Poi però pian piano sparisce dal campo. Dal 68′ Perez 6 – Cerca di dare imprevedibilità all’attacco, e sfrutta la superiorità numerica per creare qualche pericolo alla porta rossonera.

Cristante 5 – Annichilito dalla mediana rossonera. Spesso non sa che pesci pigliare, preso in mezzo dalla velocità del giro palla del Milan. Cresce solo quando gli avversari restano in dieci.

Veretout 5,5 – Generoso e caciarone. Cerca di trovare la strada del gol col tiro da fuori, ma la mira stasera non è delle migliori.

Zaniolo 6 – Si danna l’anima, ma gioca troppo individualmente. E’ però l’unico a creare qualche pericolo dalle parti di Tatarusanu.

Pellegrini 6 – Corre per tre, ma sbaglia qualcosa di troppo. Generoso, ma non efficace.

Mkhitaryan 5 – Conferma quanto fatto vedere nei match precedenti: lento, prevedibile, mai pericoloso. Dal 46′ Felix 6 – Non si può pensare che un ragazzino di 18 anni possa risolverti sempre le partite, anche quelle toste come stasera. Oggi ha fatto il suo.

Abraham 5 – Non tocca una palla. Così non va. Dal 63′ El Shaarawy 6 – Segna l’inutile gol dell’1-2 finale.

JOSE’ MOURINHO 5 – Se la prende (giustamente) con l’arbitro, ma dovrebbe spiegare anche le tante lacune che ha la squadra e come mai non si riesce ancora a vincere uno scontro diretto. Il Milan stasera ha vinto con merito, dimostrando di avere gioco e un’identità chiarissima. La Roma invece viaggia troppo su giocate individuali e l’attacco fatica tantissimo a creare.

Giallorossi.net – A. Fiorini