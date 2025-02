ROMA-MONZA 4-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte il Monza col punteggio di 4 a 0 e avvicina ulteriormente le zone più alte della classifica: decidono il match i gol di Saelemaekers, Shomurodov, Angelino e Cristante.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i ciociari nel match valido per la ventiseiesima giornata di campionato:

Svilar 6,5 – Grande intervento sul destro incrociato di Ganvoula. Per il resto, assiste alla partita da spettatore.

Mancini 6,5 – Torna a occupare il ruolo di centrale di destra, gioca una partita attenta.

Hummels 7 – Si rivede in campo in una gara “tranquilla” e il tedesco risfodera le sue doti migliori come le giocate d’anticipo e le preziose aperture da regista difensivo. Da una di queste nasce il gol del 3 a 0.

Ndicka 6,5 – Clienti comodi per l’ivoriano, che controlla il suo settore in scioltezza.

Saelemaekers 7 – Inventa un gol pazzesco con un sinistro a giro che stappa il match. Poi Ranieri lo sposta nel ruolo di sotto punta. Dal 70′ Rensch 6 – Presidia la fascia senza avere tempo e modo di mettersi in mostra.

Cristante 7,5 – Prova di sostanza, con qualche buon recupero palla e belle geometrie in regia. Gol e assist, serata di grazia per lui.

Pisilli 6 – Pronti via sbaglia un gol facile facile che ha del clamoroso, complice forse un rimbalzo errato del pallone. Nella ripresa calcia alle stelle dal limite, liberato da Soulè. Poteva festeggiare meglio il suo rinnovo di contratto, ma il tempo è dalla sua parte.

Angelino 7 – Implacabile anche stasera con un sinistro al fulmicotone che inchioda Turati. Dall’80’ Salah-Eddine sv.

Soulè 7 – A sinistra serve un assist al bacio che Pisilli spreca a centro area, a destra offre a Shomurodov un pallone morbido solo da spingere in rete. Sta prendendo fiducia.

Baldanzi 6,5 – Gli manca solo il gol, per il resto prestazione pimpante e volitiva del giovane attaccante giallorosso. Dal 61′ Dybala 6,5 – Gioca prima in tandem con Shomurodov e poi da falso nove. Minuti in campo per non perdere il ritmo, guadagnarsi gli applausi dell’Olimpico e servire l’assist per il poker di Cristante.

Shomurodov 7,5 – Altra bella prova dell’uzbeko che svaria su tutto l’attacco e realizza da centravanti il gol che chiude il match. Dal 70′ Paredes 6 – Entra per congelare il match, già sufficientemente in controllo.

CLAUDIO RANIERI 7 – Cambia la Roma dalla cintola in su senza però stravolgere la squadra, che porta a casa una vittoria facile quanto importante che riavvicina i giallorossi all’Europa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini