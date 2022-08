ROMA-MONZA: 3-0 (18′, 32′ Dybala, 61′ Ibanez). Gara senza storia, giallorossi momentaneamente da soli in testa

AS ROMA NEWS – Il campionato prosegue senza sosta, già arrivato alla sua quarta giornata di Serie A. La Roma questa sera è di scena all’Olimpico per affrontare il Monza.

I lombardi sono partiti molto male, ancora fermi a zero punti dopo tre partite disputate. La formazione di Stroppa ha inserito tanti giocatori nuovi in estate e ha bisogno di tempo per trovare l’amalgama.

I giallorossi però non possono fare sconti e devono centrare i tre punti per restare in vetta alla classifica. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali, poi vi racconteremo in diretta tutte le emozioni del match di questa sera.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – FINITA! La Roma supera il Monza in scioltezza per 3 a 0. Dybala show, doppietta dell’argentino che raggiunge quota 100 gol in serie A. Nella ripresa chiude i conti Ibanez di testa. Giallorossi che approfittano del mezzo passo falso del Milan per andare momentaneamente in testa alla classifica. Gli infortuni muscolari di Kumbulla ed El Shaarawy però guastano la festa di questa sera.

91′ – Infortunio muscolare anche per El Shaarawy, piove sul bagnato nella Roma.

90′ – Tre minuti di recupero.

87′ – OCCASIONE ROMA! Spinazzola, servito da El Shaarawy, la piazza bene sul primo palo ma Di Gregorio c’è e manda in angolo!

85′ – OCCASIONE ROMA! Belotti, servito da Spinazzola, calcia col piattone destro a due passi dalla porta: conclusione centrale, Di Gregorio salva! Si dispera il Gallo!

82′ – TRAVERSA MONZA. Scheggiato il palo da Machin dopo un sinistro dal limite.

80′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Bove e Belotti, fuori Pellegrini e Abraham.

76′ – Ammonito Ciurria per un fallo su Pellegrini.

70′ – Colpo di testa di Dany Mota, palla fuori.

65′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Spinazzola ed El Shaarawy, fuori Zalewski e Dybala.

62′ – TRIPLO CAMBIO MONZA: dentro Dany Mota, Ciurria e Colpani, fuori Caprari, Pessina e Petagna.

61′ – GOOOOOOOOOOOOOL!!! IBANEZ!! Solito gol su corner! Angolo di Pellegrini, stacco perentorio del brasiliano che di testa fa secco Di Gregorio!

56′ – OCCASIONE ROMA!! Abraham fa un numero pazzesco, l’inglese prova a saltare anche Di Gregorio, poi prova a batterlo col destro ma la palla viene deviata in angolo!

53′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini lancia Celik, il turco gliela ridà bene in area ma il destro a botta sicura del capitano viene murato da un difensore avversario.

47′ – OCCASIONE MONZA: cross di Birindelli per la testa di Petagna, provvidenziale intervento di Smalling in angolo.

46′ – OCCASIONE ROMA! Gran lancio di Matic per Pellegrini, il capitano serve un ottimo pallone per Dybala il cui sinistro è bloccato da Di Gregorio.

46′ – Si riparte, nessun cambio nella Roma. Nel Monza dentro Molina, fuori Marrone.

PRIMO TEMPO

45’+4′ – Finisce qui il primo tempo: dopo un avvio non esaltante, sale in cattedra un grande Paulo Dybala che illumina l’Olimpico con una doppietta. Dopo il vantaggio, la partita è stata a senso unico. Il Monza, partito benino, non ha mai creato problemi dalle parti di Rui Patricio.

45′ – Quattro minuti di recupero.

44′ – OCCASIONE ROMA! Dybala smarca Pellegrini con un grande assist, il capitano dal limite calcia male sprecando un’ottima chance!

40′ – Ammonito Marlon per un fallo su Pellegrini.

32′ – GOOOOOOOOOOOL!!! ANCORA DYBALA!! Lancio di Matic, buco di Marrone, Abraham davanti a Di Gregorio prova a piazzarla ma il portiere respinge, la Joya si lancia in scivolata sul palla e la rimanda in rete! Doppietta dell’argentino!

28′ – CAMBIO ROMA: dentro Smalling, fuori Kumbulla.

27′ – Si fa male Kumbulla: problema al flessore, si scalda Smalling.

25′ – OCCASIONE ROMA! Abraham lavora un bel pallone, poi Zalewski lo manda in porta, l’inglese prova a calciare di controbalzo di sinistro ma cicca malamente!

21′ – Caprari prova dalla distanza, palla alta.

20′ – Ammonito Machin per un fallo su Dybala.

18′ – GOOOOOOOOOOOOOL! CHE GOL DI DYBALA!! Contropiede Roma, sponda di Abraham, la Joya scatta in velocità palla al piede e poi scarica un sinistro micidiale che non dà scampo a Di Gregorio!!

15′ – E’ il Monza che fa la partita, non una bella Roma in questo primo quarto d’ora.

10′ – Roma troppo molle in questa fase, Zalewski deve chiudere su Birindelli.

6′ – Discreta partenza dei giallorossi, poi però il Monza ha provato a mettere la testa fuori dal guscio. Fase di studio, ritmi per ora bassi.

0′ – Fischia Piccinini, comincia Roma-Monza!

GLI AGGIORMAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma comunica il proprio schieramento ufficiale con un tweet: gioca Kumbulla in difesa, riposa Smalling. Cambiano anche gli esterni: in campo Celik e Zalewski. Per il resto confermata la formazione base.

📋 | 🐺 The line-up tonight – which includes a first start in Roma colours for @mzekicelik17! 💪

#ASRoma #RomaMonza pic.twitter.com/KNATxFoRpP — AS Roma English (@ASRomaEN) August 30, 2022

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Monza: Di Gregorio; Marrone, Marlon, Caldirola; Birindelli, Pessina, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Caprari, Petagna.

Ore 19:20 – DAZN annuncia in anteprima la formazione ufficiale della Roma che scenderà in campo tra pochi minuti, ecco l’undici giallorosso: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, il terreno di gioco non è ancora in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma-Monza.

ROMA-MONZA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Svilar, Boer, Smalling, Tripi, Spinazzola, Viña, Karsdorp, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Belotti.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marrone, Marlon, Caldirola; Birindelli, Pessina, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. All.: Stroppa.

A disp.: Cragno, Sorrentino, Antov, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Mota, Ranocchia, Colpani, Barberis, Bondo, Vignato, Ciurria, Molina.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

GUARDALINEE: Tegoni e Rossi.

IV UOMO: Dionisi.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Meli.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini