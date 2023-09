Roma, Mou scontento e più solo che mai

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho non può essere di certo felice di questo avvio di campionato. La Roma ha raccolto un solo punto dopo tre giornate, con la squadra che occupa attualmente il penultimo posto in classifica, ma che dopo le partite di oggi rischia di restare addirittura in fondo.

L’allenatore portoghese era apparso rilassato nelle prime uscite pubbliche, elogiando spassionatamente il lavoro fatto dalla squadra e difendendo il lavoro di Pinto, pur manifestando le sue perplessità per alcune mosse di mercato, giudicate tardive.

“Anche se arrivasse Mbappè, siamo comunque in ritardo”, aveva sentenziato Mou nella sua prima conferenza stampa stagionale. E’ arrivato Lukaku, ma nelle ultime ore di mercato. Anche Paredes e Renato Sanches, gli altri due rinforzi che avrebbero dovuto cambiare la mediana giallorossa, sono sbarcati a Roma ad agosto inoltrato, e quindi senza poter mettere benzina nelle gambe svolgendo la preparazione con i compagni. Idem con patate per Azmoun, l’altro attaccante acquistato da Pinto, giunto a Trigoria all’ultimo e con l’aggravante di essere infortunato.

Oltre al mercato, Mou non è contento di essere rimasto l’unico frontman del club a difendere la squadra da certe scelte arbitrali. Da qui la scelta di non parlare al termine di Roma-Milan. “Vergogna“, il labiale del tecnico al momento dell’assegnazione del rigore ai rossoneri che ha cambiato l’inerzia del match.

“Sono un pochino stanco di essere allenatore, uomo di comunicazione, di essere la faccia che dice che siamo stati derubati. Sono un pochino stanco di essere così tanto”. Le parole di José pronunciate nella conferenza stampa post Siviglia restano ancora d’attualità, e fanno sempre più rumore.

