VIDEO – Ibanez, altri due errori clamorosi: l’Al Ahli perde 5-1

NOTIZIE AS ROMA – Altra notte di passione per l’ex giallorosso Roger Ibanez, che non sta vivendo un buon inizio di stagione all’Al Ahli.

L’ex difensore della Roma è stato protagonista negativo nella clamorosa sconfitta dei sauditi per 5-1 contro l’Al-Fateh. In coppia con Demiral, anche lui malissimo, il brasiliano ha prima provocato un calcio di rigore con un intervento in scivolata in ritardo che ha causato il penalty, trasformato all’89’ per il 3-1 dell’Al Fateh che ha chiuso la partita.

Poi un paio di minuti dopo, nel recupero, l’ex giallorosso va clamorosamente a vuoto dimenticandosi il pallone, e spalancando la porta a Batna che realizza il 4-1. Nel mezzo anche altri errori per Ibanez (ammonito) e per lo stesso Demiral, che provoca un rigore, quello dell’1 a 5 finale, e viene anche espulso.