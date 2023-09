VIDEO – Dan e Ryan Friedkin in tribuna a vedere la vittoria del Cannes

NOTIZIE AS ROMA – Dopo il pareggio per 0-0 contro il Thonon Évian Grand Genève, il Cannes batte in casa 4-2 l’Andrézieux-Bouthéon e conquista la prima vittoria stagionale in campionato.

A sorpresa, sugli spalti erano presenti anche Dan e Ryan Friedkin, rispettivamente presidente e vicepresidente della Roma.

Gli imprenditori americani non possiedono solamente il club giallorosso, infatti il 26 giugno hanno ufficialmente acquistato anche la società francese.