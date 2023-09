Squadra senz’anima e giocatori infortunati: la Roma si aggrappa a Lukaku

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giocatori acciaccati, spesso a mezzo servizio, una squadra che sembra aver perso l’anima (più che il gioco) e una classifica desolante. La situazione in casa Roma è subito allarmante, e questa sosta arriva forse al momento giusto.

Renato Sanches, Aouar, Azmoun, Pellegrini e Dybala sono i calciatori da recuperare al top della forma, ma anche Ndicka e Kristensen sono apparsi in ritardo di condizione. Lukaku invece è arrivato a Roma meglio di quanto ci si potesse aspettare: il belga deve recuperare il ritmo partita, e lo farà con la sua nazionale.

Ma al ritorno a Trigoria il belga sarà subito al centro della squadra: Mourinho si aggrapperà a Big Rom, che nei pochi minuti giocati contro il Milan ha dato subito l’impressione di essere in buone condizioni, e smanioso di trascinare i suoi fuori dalla crisi.

Sarà però importante recuperare un po’ tutti: Dybala in primis, un fuoriclasse che soffre ancora troppo di continui ko muscolari. Con lui in campo è sempre un’altra Roma. Ma anche Sanches, Pellegrini e Aouar al 100% potrebbero permettere alla squadra di cambiare marcia in mezzo al campo. Mou spera di recuperarli in queste due settimane.

Intanto però Trigoria si svuota: saranno ben 11 i nazionali che lasceranno la Capitale per raggiungere le proprie nazionali. Non ci saranno gli azzurri Pellegrini, Mancini, Cristante e Spinazzola, oltre a Bove, chiamato in Under 21. Per l’Argentina partirà Paredes mentre Lukaku sarà impegnato con la nazionale del Belgio. Non saranno a disposizione di Mourinho nemmeno Rui Patricio, che risponderà alla chiamata del Portogallo, Ndicka (Costa d’Avorio), Celik (Turchia) e Zalewski (Polonia).

