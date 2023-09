Vittoria in rimonta per la Roma Primavera: doppietta di Pagano, Empoli battuto 5 a 3

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buona anche la seconda per la Roma Primavera che batte l’Empoli dopo una rimonta per niente scontata a causa di un inizio pessimo di partita.

Avvio da incubo per i giallorossi che incassano tre gol nel giro di 20 minuti: segna due volte Nabian, poi è Gaj a realizzare il terzo gol di testa dopo un cross dalla bandierina. In tutte le marcature toscane ci mette lo zampino, in negativo, il difensore giallorosso Golic.

In mezzo c’è anche la rete dei giallorossi, quella del momentaneo 2 a 1, realizzato su punizione da Pagano, complice una deviazione decisiva di un difensore avversario. Mister Guidi, scontento della prova dei suoi, cambia addirittura tre giocatori a metà del primo tempo: fuori Golic, Mannini e Louakima, dentro Joao Costa, Vetkal e Ienco.

E la Roma ne trae subito beneficio: Keramitsis, su angolo di Pagano, realizza di testa il gol che rimette di nuovo i suoi in partita. Nel finale di frazione arriva anche la rete del pari: D’Alessio scappa via a destra e mette un cross basso a centro area che Misitano deve solo spingere in rete.

Nella ripresa la superiorità della Roma diventa evidente: prima è Pisilli col destro, deviato, a battere ancora il portiere empolese, poi è ancora Pagano a realizzare la rete del 5 a 3 con un bel destro. I giallorossi chiudono il match in dieci per doppia ammonizione di Ienco, ma si portano a casa comunque la vittoria che li lascia a punteggio pieno dopo due giornate.

Giallorossi.net – A. Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Gaj (66′ El Biache), Indragoli, Stassin (66′ Dragoner); De Ferdinando (59′ Barsi), Mannelli, Vallarelli, Kaczmarski; Barsotti, Sodero (59′ Corona); Nabian (59′ Ansah).

A disp.: Vertua, Stoyanov, Bocci, Bacciardi, Tosto, Pauliuc.

All. Alessandro Birindelli

ROMA (3-4-2-1): Marin; Keramitsis (80′ Plaia), Golic (27′ Vetkal), Chesti; Louakima (27′ Costa) (80′ Graziani), Pisilli, D’Alessio, Mannini (27′ Ienco); Pagano, Cherubini; Misitano.

A disp.: Kehayov, Bolzan, Alessio, Ivkovic, Guerrero, Mlakar.

All. Federico Guidi

Arbitro: Andrea Calzavara della sezione di Varese

Assistenti: Marco Sicurello – Simone Asciamprenier Rainieri

Ammonizioni: Ienco (ROM), Keramitsis (ROM), Indragoli (EMP)

Espulsioni: Ienco all’81’ per doppia ammonizione.