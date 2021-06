Roma, Mourinho scioglie il primo dubbio: Kluivert resta, si giocherà una maglia con El Shaarawy

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho ha sciolto il primo dubbio riguardo ai calciatori che rientreranno dai prestiti: Justin Kluivert, suo vecchio pallino ai tempi dell’Ajax, tornerà a Trigoria e lo farà per restarci.

A scriverlo in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport. L’attaccante olandese quindi non resterà al Lipsia, che aveva timidamente manifestato l’intenzione di riscattare il calciatore offrendo 12 milioni alla Roma.

Kluivert dunque sarà a disposizione dello Special One per il ritiro di Trigoria e si contenderà una maglia con Stephan El Shaarawy, l’altro esterno su ci ha intenzione di puntare l’allenatore portoghese.

Chi invece sembra essere fuori dai radar è Cengiz Under: l’attaccante turco, nonostante le sue recenti dichiarazioni alla stampa (“Ho sempre sognato di lavorare con Mourinho“) non dovrebbe restare in giallorosso, ma potrebbe finire in qualche trattativa di mercato.

Fonte: Gianlucadimarzio.com