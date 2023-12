ROMA-NAPOLI 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte il Napoli con merito grazie a una prestazione tosta dei giallorossi. Decisivo il gol di Pellegrini, partito dalla panchina, quindi è Lukaku a chiudere il match.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo stasera allo Stadio Olimpico per affrontare i partenopei nel match valido per la diciassettesima giornata di campionato:

Rui Patricio 6 – Assiste da spettatore al primo tempo. Nella ripresa il Napoli gli scalda giusto i guanti con un paio di tiri centrali.

Mancini 7,5 – Nei primi 45 minuti Kvara non riesce mai a impensierirlo. Gioca senza affanni nonostante i problemi fisici, e da lì non si passa. Esempio.

Llorente 7,5 – Affronta un cliente scomodissimo come Osimhen e lo rende inoffensivo. Praticamente perfetto.

Ndicka 7,5 – Un peccato perdere questo Ndicka per la Coppa d’Africa. Sempre attento e ben posizionato, gioca con calma olimpica e nel finale si prende anche il lusso di offrire l’assist per Lukaku.

Kristensen 6 – Piede da dimenticare, ma l’applicazione non manca. Dal 75′ Celik 6,5 – Gran bell’ingresso in campo, ci mette gamba e applicazione.

Cristante 7 – Monumentale. Gioca a tutto campo, sbagliando praticamente nulla. Preziosissimo in ogni fase.

Paredes 6,5 – Prestazione al di sopra della sufficienza per quantità. Con in campo più giocatori di movimenti anche lui riesce ad essere più incisivo. Dal 70′ Pellegrini 7,5 – Entra e accende il match con un gol bellissimo e pesante. Poi dispensa assist che meritavano maggior fortuna. Speriamo che serva a sbloccarlo e a farlo tornare ai suoi livelli.

Bove 7,5 – Moto perpetuo, ma ha sulla coscienza un clamoroso gol fallito. Unico neo in una prestazione sontuosa.

Zalewski 5,5 – Pochi cross sbagliati, qualche errore da matita blu nella propria trequarti. Dal 70′ El Shaarawy 6 – Avrebbe la possibilità di affossare il Napoli con i suoi contropiedi nelle praterie avversarie, ma non riesce ad essere efficace. Bravo comunque nella gestione del pallone, fa espellere Osimhen.

Belotti 6,5 – Ci mette fisico e gamba. Offre un pallone d’oro a Bove che il giovane centrocampista spreca. Nella ripresa diventa poco lucido, e Mou lo toglie. Dal 70′ Azmoun 6 – Entra in campo per dare più vivacità all’attacco, ma forse è quello che si vede di meno.

Lukaku 7 – Si sblocca solo nel finale, ma lotta dal primo all’ultimo secondo di gioco, non sempre con la giusta qualità. Media realizzativa impressionante, giocatore insostituibile al centro dell’attacco.

JOSE’ MOURINHO 7,5 – Stravince il duello con Mazzarri, mandando in campo una squadra con gamba e fisicità. I risultati sono evidenti, la vittoria è indiscutibile. Ora bisogna continuare su questa strada, compatti e convinti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini