ROMA-NAPOLI: le ultime sulle formazioni

AS ROMA NEWS – Meno tre a Roma-Napoli, senza dubbio la partita più attesa della prossima giornata di campionato di Serie A.

Le due squadre hanno continuato a prepararsi oggi alla sfida di domenica sera. A Trigoria la squadra ha lavorato nella massima serenità. La Roma arriva al duello con i partenopei in ottime condizioni mentali dopo la vittoria pesante contro i doriani a Marassi. Tre punti che hanno proiettato i giallorossi in zona Champions.

Tutti in gruppo, tranne i lungodegenti Wijnaldum, Dybala, Celik e Darboe. Zaniolo è in pole per una maglia da titolare, Belotti sgomita con Abraham che parte leggermente favorito. Sulle corsie laterali probabile il ritorno di Karsdorp a destra, mentre Spinazzola e Zalewski partono alla pari a sinistra.

A centrocampo il rebus da sciogliere è legato alla presenza di Mady Camara dal primo minuto: Mou dovrebbe rinunciare di nuovo al “fedelissimo” Matic, e la decisione non è così scontata nonostante le buone prove dell’ex Olympiacos.

Anche il Napoli deve fare i conti con un paio di assenze pesanti: oltre al titolarissimo Rrhamani, rischia di non farcela nemmeno Zambo Anguissa. A inizio settimana Spalletti sperava di poterlo recuperare per la partitissima di domenica, ma il calciatore ancora oggi ha svolto terapie e lavoro personalizzato. Molto difficile pensare a un suo rientro in tempo per la partita contro la Roma.

In difesa confermata la coppia Kim-Juan Jesus, col brasiliano in leggero vantaggio su Ostigaard. A centrocampo Ndombelè prenderà nuovamente il posto di Anguissa, con Lobotka e Zielinski a completare il reparto. In attacco un altro paio di dubbi: Politano e Osimhen sono in vantaggio su Lozano e Raspadori.

Queste a oggi le probabili formazioni di Roma-Napoli, gara in programma domenica 23 ottobre, fischio d’inizio ore 20:45:

ROMA (3-5-2) – Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Camara, Spinazzola, Zaniolo, Abraham.

NAPOLI (4-3-3) – Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Ndombelé, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini