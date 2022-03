Roma, niente distrazioni

AS ROMA NEWS – Via alla tre giorni decisiva per il finale di stagione della Roma. I giallorossi stasera affrontano il Vitesse nel match di ritorno degli ottavi di Conference League, forti del minimo vantaggio accumulato nell’andata.

L’uno a zero non può far dormire sonni tranquilli: agli olandesi basterebbe infatti un solo gol per rimettere le cose in equilibrio. Ma la squadra vista all’andata, contro una Roma decisamente poco brillante, non dovrebbe mettere più di tanta paura.

Saranno dunque Abraham e compagni gli artefici del proprio destino: basterà una prestazione attenta e determinata per raggiungere i quarti senza troppi affanni. Ma che Roma vedremo in campo stasera? E’ questa la domanda che ormai bisogna farsi ogni qual volta i giallorossi fanno ingresso sul terreno di gioco.

Mourinho ieri in conferenza stampa non ha voluto sbilanciarsi sulle scelte di formazione, ma è lecito attendersi qualche cambio, considerando che tra tre giorni si gioca un derby contro la Lazio che, anche considerato il risultato dell’andata, nessuno a Trigoria vuole perdere.

In difesa out Mancini per squalifica, giocherà di nuovo Kumbulla. A centrocampo invece potrebbe riposare Cristante, con Mkhtaryan e Veretout al fianco di Pellegrini. A destra Karsdorp non può riposare, mentre a sinistra c’è più scelta: El Shaarawy potrebbe partire titolare, ma Zalewski resta una soluzione ancora possibile.

In attacco il rebus è legato a Zaniolo: potrebbe partire dalla panchina con Felix in campo dal primo minuto pronto a sfruttare gli spazi che il Vitesse dovrà per forza concedere. Sugli spalti circa 40mila spettatori, un risultato entusiasmante per un ottavo di Conference. La Roma vuole centrare i quarti di finale, il primo passo verso la finale di Tirana. Ma il cammino è ancora lungo e costellato da insidie da non sottovalutare.

Giallorossi.net – A. Fiorini