ROMA-NIZZA 1-1: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena conclusa l’ultima sfida amichevole della Roma in terra portoghese, impegnata oggi contro il Nizza.

La squadra di Mourinho ha pareggiato per uno a uno con la formazione francese, andando vicina alla vittoria dopo un bel secondo tempo.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida dello Estadio Municipal di Albuferia, sempre tenendo presente che la partita di oggi era una semplice gara amichevole.

TOP DEL MATCH

Spinazzola – Inarrestabile a sinistra. I suoi spunti ricordano quelli del miglior Spina. Unica nota lieta di un primo tempo generalmente deludente della Roma.

Zalewski – Quando entra in campo il giovane talento polacco la qualità non cambia. La Roma ha la fascia sinistra super blindata.

La Roma del secondo tempo – I cambi della ripresa rimettono le cose a posto, e la Roma torna a essere più equilibrata. Con Pellegrini e Abraham in campo il reparto avanzato cambia sostanza.

Smalling – In campo per tutto il match, certezza assoluta del reparto difensivo.

FLOP DEL MATCH

La Roma del primo tempo – Squadra confusa e confusionaria. Tanti giocatori fuori ruolo, il risultato è deludente.

Svilar – Parte benino, poi però macchia la sua prova in occasione del gol di Brahimi: il portiere è posizionato molto male, lasciando spazio eccessivo sul primo palo.

Vina difensore centrale – Incoraggiante l’inizio del match, quando mette in mostra un buon piede. Ma quando viene attaccato mostra tutti i suoi limiti in quel ruolo.

Il centrocampo “titolare” – Veretout viaggia sempre a corrente alternata, e Matic per la mole fisica non è ancora brillantissimo. Servono rinforzi in quel settore. Bene invece Bove e Cristante nella ripresa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini