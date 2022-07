ROMA-NIZZA: 1-1 (41′ Brahimi, 55′ aut. Lemina). Il ritiro portoghese si chiude con un pareggio

AS ROMA NEWS – Terza e ultima amichevole di questo ritiro portoghese per la Roma di Josè Mourinho.

Questa sera, ore 20 italiane, i giallorossi affronteranno i francesi del Nizza, ex squadra di Justin Kluivert. I transalpini, arrivati quinti nello scorso campionato, testeranno la condizione fisica dei ragazzi di Mou.

Al termine della partita la squadra farà rientro nella Capitale, dove concluderà il ritiro precampionato. Vi lasciamo al racconto del match e alle ultime sulle formazioni ufficiali.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

90′ – Finita. La Roma chiude con un pareggio il suo ritiro portoghese, impattando 1 a 1 col Nizza. Dopo un brutto primo tempo, la squadra cambia volto nella ripresa e dopo la rete del pareggio i giallorossi vanno più volte vicine al gol del vantaggio.

93′ – OCCASIONE ROMA: azione prolungata conclusa da Cristante, palla deviata che esce di poco!

91′ – Ammonito Cristante.

90′ – Tre minuti di recupero.

83′ – OCCASIONE ROMA! Bella azione di Zalewski che scarica a Cristante, il centrocampista scarica un destro potentissimo che esce di un nulla!

77′ – Ammonizione assolutamente esagerata per una simulazione presunta di Zalewski in area avversaria.

75′ – La Roma sta insistendo alla ricerca del gol del sorpasso. L’inerzia del match nella ripresa è cambiata completamente.

70′ – OCCASIONE ROMA! Bravo Pellegrini ad attaccare il portiere avversario e a soffiargli palla, poi il capitano calcia trovando però la fortunosa deviazione in angolo del numero uno del Nizza!

69′ – OCCASIONE ROMA: Zalewski crossa di nuovo sul secondo palo per Celik, il turco calcia col piattone mandando alto.

61′ – La Roma reclama un rigore per fallo su El Shaarawy, anche Mourinho protesta.

60′ – CAMBI ROMA: dentro Ibanez, Celik, Cristante, fuori Vina, Karsdorp e Veretout.

58′ – Zalewski tenta un altro numero, si accentra e calcia col destro: conclusione centrale, blocca a terra il portiere.

55′ – PAREGGIO DELLA ROMA! Bello spunto di Zalewski a sinistra, cross sul secondo palo per Karsdorp, l’olandese si coordina e calcia bene a incrociare, Lemina di testa in tuffo nel tentativo disperato di salvare la porta manda la palla nella propria porta!

54′ – OCCASIONE ROMA! Mancini di testa dopo un calcio d’angolo di Veretout colpisce a botta sicura da due passi ma trova la risposta del portiere avversario!

46′ – Si riparte: diversi cambi nella Roma: dentro Rui Patricio, Mancini, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Pellegrini e Abraham. Fuori tutto il tridente d’attacco, oltre a Kumbulla, Matic e Spinazzola.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo. Francesi in vantaggio nel finale con Brahimi, che approfitta di una doppia disattenzione di Vina e Svilar. Brutto primo tempo della Roma, per ora apprezzabile solo la prestazione di Spinazzola, apparso in grande forma.

41′ – GOL DEL NIZZA. Segna Brahimi che scappa via a Vina in velocità, entra in area e fredda Svilar sul primo palo.

37′ – Ennesima discesa a mille di Spinazzola, ma l’ultimo cross per ora è sempre chiuso dalla difesa avversaria.

34′ – OCCASIONE ROMA: Veretout batte un bel calcio d’angolo, palla tagliata che viene sfiorata da Matic e poi termina sul fondo.

28′ – OCCASIONE NIZZA: Brahimi vince un contrasto con Vina, entra in area e calcia col sinistro, Svilar in due tempi blocca la sfera.

27′ – Conclusione dalla distanza di Ilie che termina alta sopra la traversa.

24′ – Ammonito anche Vina per un intervento duro su Lemina.

20′ – Intervento in ritardo di Spinazzola su un avversario, il giocatore si scusa ma si becca il giallo.

15′ – Nizza più pimpante dei giallorossi, ma per ora mai pericolosi dalle parti di Svilar. La Roma fatica a trovare le giuste posizioni in campo.

6′ – Conclusione di Stengs col mancino, palla debole bloccata facile da Svilar.

2′ – La Roma sta giocando con la difesa a tre formata da Kumbulla a destra, Smalling centrale e Vina a sinistra. Karsdorp e Spinazzola dunque sono gli esterni.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Nizza!

ROMA-NIZZA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Karsdorp, Smalling, Kumbulla; Spinazzola, Matic, Veretout, Vina; Zaniolo, Perez; Shomurodov. All. Mourinho.

A disp: Rui Patricio, Boer, Celik, Mancini, Ibanez, Tripi, Bove, Zalewski, Cristante, Faticanti, Ivkovic, El Shaarawy, Pellegrini, Volpato, Abraham, Felix.

NIZZA: Bulka; Atal, Todibo, Dante, Bard, Rosario, Lemina, Stengs, C. Maurice, Ilie, Brahimi.

A disp.: Boulhendi, Daniliuc, Lotomba, Mendy, Nahounou, Trouillet, Schneiderlin, Bouanani, Traore, Belahyane, Da Cunha, Gouiri.

All.: Favre.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini