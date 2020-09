Roma, non solo Borja Mayoral: anche Dimata in lizza come vice-Dzeko

NOTIZIE AS ROMA – Non solo Boja Mayoral: la Roma sta seguendo anche altri profili per l’attacco. E tra questi ci sarebbe anche Landry Dimata, attaccante anche lui 23enne esattamente come lo spagnolo.

A riferire l’indiscrezione è il portale Tuttomercatoweb.com. Il giovane centravanti dell’Anderlecht, classe 1997, è stato scelto dal ct del Belgio Martinez per fare il secondo di Romelu Lukaku.

Su di lui anche club inglesi come il Fulham, ma c’è stato anche un contatto con la società giallorossa.

Fonte: Tuttomercatoweb.com