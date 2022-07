Roma, non solo Wijnaldum. Sondaggi per Ndicka e Renato Sanches: la situazione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Sondaggio della Roma per Evan Ndicka, difensore centrale francese dell’Eintracht Francoforte, squadra che ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League.

Il giovane mancino era già stato accostato ai giallorossi prima dell’inizio del mercato e ora Pinto è tornato a informarsi con alcuni intermediari per capire la situazione del 22enne. Al momento però la valutazione fatta dai tedeschi per Ndicka rende complessa una trattativa.

L’Eintracht infatti chiede 25 milioni, una cifra giudicata eccessiva anche dal Milan, l’altro club che è fortemente al difensore di 192 centimetri. A queste cifre non se ne fa nulla. Più avanti però le pretese dei tedeschi potrebbero abbassarsi, e con la cessione di un centrale (Ibanez in pole) i colloqui potrebbero farsi più concreti.

La Roma sta poi seguendo la vicenda Renato Sanches, centrocampista portoghese della scuderia di Mendes che ancora non ha trovato una sistemazione. Il PSG sembrava sul punto di prenderlo, ma poi la questione esuberi (tra i quali proprio Wijnaldum) ha frenato l’affare.

Il mediano 24enne vuole lasciare il Lille e sta cominciando a spazientirsi. Il Milan dunque è tornato a sperare, ma anche la Roma osserva la vicenda con interesse. Il calciatore per il momento ha dato priorità ai rossoneri, vuole giocare la Champions. Qualora però l’affare non dovesse sbloccarsi, chissà che non possa cambiare idea.

Ma a Trigoria adesso la priorità viene data a Wijnaldum, pista che nei giorni scorsi è diventata caldissima dopo l’apertura del giocatore a trasferirsi nella Capitale. La trattativa con il PSG procede spedita, anche se ci sono alcuni scogli da superare non banali, su tutti lo stipendio del giocatore e la formula dell’acquisto. I rapporti tra giallorossi e i parigini sono molto buoni, ma fare affari con un club ricco come quello francese rende sempre imprevedibile l’esito della trattativa. Si respira un moderato ottimismo.

Fredda invece le pista che porta a Eric Bailly, giocatore tornato ad essere accostato alla Roma nelle ultime ore dai giornali inglese: Tiago Pinto in quel ruolo cerca un difensore di piede mancino capace di impostare. Nessun interesse del Real Madrid invece per Roger Ibanez.

Giallorossi.net – G. Pinoli