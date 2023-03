ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Obiettivo 60 milioni. È questa la cifra che la Roma dovrà incamerare la prossima estate dalle cessioni, scrive oggi La Repubblica (M. Juric). Lo dice l’accordo sottoscritto dal club con la Uefa sul Financial Fair Play.

E lo sa bene Tiago Pinto che spera di centrare l’obiettivo con i soldi incassati grazie alla cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray e le cessioni di tutti i giocatori in questo momento in prestito in altre squadre. Progetto ambizioso ma possibile.

La prima cambiale giallorossa è Justin Kluivert, protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Valencia (6 gol e 2 assist messi a referto fin qui). Il club spagnolo ha un’opzione da 15 milioni di euro e da tempo ha fatto sapere di voler acquistare l’ala olandese a condizioni più favorevoli. La Roma per adesso non vuole abbassare la valutazione, forte delle richieste di informazioni arrivate dall’Ajax (sarebbe un ritorno al club in cui il giocatore è cresciuto), dall’Antwerp, dal Wolfsburg e dal Fulham. Proprio gli inglesi sono tornati su di lui dopo il pasticcio di questa estate, un tira e molla diventato un vero e proprio caso di mercato. L’allenatore Marco Silva lo vuole ed è pronto a rimettere sul tavolo i 15 milioni di euro offerti lo scorso agosto.

Discorso simile per Carles Perez, che ben sta facendo al Celta Vigo ( 3 gol e 5 assist). Gli spagnoli lo vorrebbero riscattare a fronte di un conguaglio minore rispetto ai 10 milioni di euro pattuiti in estate. Per ora la Roma osserva, in attesa di un’offerta concreta. E spera che l’ex canterano del Barcellona possa tenere lo stesso ritmo da qui alla fine della stagione.

La terza cambiale in mano a Tiago Pinto è quella più stupefacente. Bryan Reynolds sta giocando, e bene, in Belgio con il Westerlo. Affondi sulla fascia e assist. Dopo un anno e mezzo ha ritrovato anche la Nazionale statunitense (ieri 90’ in campo) e su di lui si è riattivato il mercato europeo. I belgi hanno un’opzione d’acquisto di 7 milioni di euro. Tanti soldi per il club delle Fiandre. Molti meno per club di Premier League come Watford, Swansea, oppure per lo Sparta Praga e il Genk. Le richieste di informazioni sono arrivate e hanno acceso la speranza di Tiago Pinto di incassare denaro anche dal giovane americano. Tre indizi non fanno una prova, visto che attualmente la somma è un gioco semplice ma faturo.

Tra il contare e l’incassare c’è di mezzo l’assenza di offerte concrete. Arriveranno. A Trigoria ci credono e ci sperano visto che quei soldi agevolerebbero non poco il lavoro estivo sul calciomercato. Quando ci sarà molto da cambiare nella rosa giallorossa. A partire, così pare, dall’attaccante. Tante le voci su una possibile partenza di Tammy Abraham.

Fonte: La Repubblica