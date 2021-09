Roma, occasione Azmoun: può arrivare a parametro zero

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – L’occasione è di quelle ghiotte. E la Roma sta pensando seriamente di provarci.

L’oggetto del desiderio si chiama Sardar Azmoun, 26 anni, professione bomber. Il centravanti iraniano è stato corteggiato a lungo da Tiago Pinto, e come rivelato dallo stesso calciatore, la Roma ha anche avanzato un’offerta allo Zenit per lui.

I russi però hanno rispedito al mittente tutte le proposte ricevute, sperando di convincere Azmoun a rinnovare il suo contratto in scadenza. L’iraniano però sembra avere le idee chiare: “Se lascerò lo Zenit, sarà il prossimo anno a parametro zero“.

La Roma è fortemente in corsa: a giugno è molto probabile che Borja Mayoral non verrà riacquistato dal Real Madrid (servirebbero 20 milioni), e a quel punto servirebbe una terza punta da inserire in rosa.

Azmoun ha confermato anche questa stagione di avere uno straordinario fiuto del gol: in 6 partite di campionato disputate ha già messo a segno 5 gol. L’iraniano piace sia a Mourinho che a Tiago Pinto, e la Roma è pronta a farsi avanti per provare a portarlo a Trigoria a parametro zero il prossimo giugno.

