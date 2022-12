Roma, occasione Bellerin: si libera dal Barcellona e aspetta i giallorossi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – “Balla, balla Bellerin”. Apre con questo titolo l’edizione odierna de Il Romanista, facendo riferimento al terzino destro del Barcellona in scadenza a giugno e alla possibilità di vederlo nella Roma a gennaio.

Il 27enne infatti non sta trovando spazio in blaugrana e ha chiesto la risoluzione anticipata del contratto per potersi trovare una nuova sistemazione già a gennaio.

La Roma ovviamente sta monitorando la situazione: non è una novità che presto i giallorossi dovranno tornare sul mercato per trovare un terzino destro che prenda il posto del “ribelle” Karsdorp, il cui rientro a Trigoria (dalla Thailandia, dov’è in vacanza), è ancora avvolto da una nube di incertezza.

La Roma chiede 10 milioni per cedere l’olandese a titolo definitivo. Qualora trovasse un club disposto a investire su di lui, Pinto potrebbe virare deciso su Bellerin. Un altro affare a parametro zero.

