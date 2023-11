Roma oltre Smalling. Mou chiede un difensore esperto: Milenkovic o Pablo Mari

AS ROMA NEWS – La Roma è già oltre Smalling. Il difensore inglese, arrivato alla soglia dei 34 anni, ha deciso finalmente di cambiare terapia e dovrebbe tornare in campo a inizio 2024, ma Mourinho non può farci più troppo affidamento.

Ecco perchè il club è già a caccia di un rinforzo per la difesa. E non un tappabuchi, ma un giocatore di livello, che conosca il calcio italiano e sia subito pronto a prendere in mano la retroguardia giallorossa.

L’obiettivo di Tiago Pinto è Nikola Milenkovic, 26 anni, difensore centrale della Fiorentina di oltre 195 centimetri. Il giocatore, che percepisce un ingaggio da superstar (3.3 milioni a stagione), a Trigoria piace e la Roma vorrebbe provarci. “Il futuro? Amo Firenze, qui mi trovo a mio agio. Ma ora non posso prevedere cosa riserverà per me il futuro…”

La Fiorentina chiede tanti soldi, circa 20 milioni di euro. E chissà se vorrà mai darlo ad una diretta concorrente per la zona Champions. Dal canto suo la Roma deve fare i conti con i paletti del FPF, e l’arrivo del serbo appare possibile solo in caso di cessione in Arabia Saudita di Smalling.

Le alternative non mancano: in Inghilterra, oltre all’esperto Eric Dier, piace molto Kiwior dell’Arsenal che giocava nello Spezia e dunque conosce già il campionato italiano. Chalobah e Sarr del Chelsea invece potrebbero necessitare di un periodo di inserimento, per questo Mouriho preferirebbe avere Pablo Mari del Monza, 30enne spagnolo che il tecnico ha già elogiato per la capacità di guidare la difesa brianzola.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport