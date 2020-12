Roma, ora il mercato: tre rinforzi a gennaio per tenersi la Champions

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma batte il Cagliari e chiude nel modo migliore questo 2020. “Ora possiamo iniziare a pensare al mercato“, ha detto Paulo Fonseca al termine della partita di ieri sera. Da gennaio infatti il nuovo general manager Tiago Pinto potrà cominciare ad operare sia in entrata che in uscita.

La Roma avrebbe bisogno di tre rinforzi, e proverà a centrarli tutti durante questa sessione invernale. Molto dipenderà anche dalle uscite e dai giocatori in esubero che i giallorossi riusciranno a piazzare: Pau Lopez, ma anche uno tra Fazio e Juan Jesus, il poco utilizzato Santon, il centrocampista Diawara, il costoso Pastore.

Le priorità per i giallorossi sono almeno tre, a cominciare dal portiere: in pole c’è Salvatore Sirigu, 34 anni, in rotta col Torino. La Roma potrebbe decidere di optare per uno scambio di prestiti, girando Pau Lopez ai granata. Piace anche Silvestri, ma difficilmente il Verona deciderà di privarsi del suo portiere a gennaio.

L’altra casella da riempire con un acquisto è quella del terzino destro: Ryan Friedkin sta continuando a lavorare alla pista Reynolds, promettentissimo calciatore statunitense di 19 anni. Viene considerato un talento: nonostante la giovane età ha uno strapotere fisico non indifferente, unito a una buona tecnica di base. I giallorossi stanno provando a chiudere.

E se a centrocampo non è da escludere la cessione di Diawara davanti a una buona offerta, la vera priorità del mercato resta l’attacco: Carles Perez non sembra convincere in pieno Fonseca, che preferirebbe avere un rinforzo di maggior affidabilità sulla trequarti. Va dunque sempre monitorata la pista El Shaarawy, che nelle ultime settimane ha perso un po’ di sprint ma che nei giorni a venire può tornare calda.

Giallorossi.net – G. Pinoli