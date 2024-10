Roma, pari e rabbia

AS ROMA NEWS – Una Roma in leggera crescita rispetto alle prove deludenti contro Venezia ed Elfsborg non basta per vederla tornare a vincere lontani dalle mura amiche dell’Olimpico. Il Monza fanalino di coda riesce a strappare un punticino prezioso che fa morale, per i capitolini invece il risultato serve a poco e non cambia volto a una classifica che resta modesta.

Ed è proprio questo l’aspetto peggiore: la Roma sembra ormai essersi appiattita, quasi rassegnata a questa mediocrità ormai stagnante. Il nono posto in classifica, condiviso con Empoli e Fiorentina, è il segnale di una squadra che ormai da anni vivacchia ai margini dai piani alti del campionato. E vive come un’impresa i rari momenti in cui riesce temporaneamente a bazzicarli.

Il deludente pari di Monza è però fortemente influenzato da un rigore netto non concesso da arbitro (il modesto La Penna) e VAR per un pestone evidente in piena area del già ammonito Kyriakopoulos su Baldanzi: la duplice e clamorosa svista incide pesantemente sul risultato finale e riesce nell’impresa di far protestare la dirigenza romanista, ormai unicamente rappresentata dal ds Ghisolfi.

Sul campo la Roma avrebbe meritato di più, ma la squadra paga l’imprecisione dei suoi calciatori, particolarmente sciuponi davanti al giovane Pizzignacco. L’unico in grado di buttarla dentro è Artem Dovbyk, di cui i giallorossi sono ormai palesemente dipendenti in termini realizzativi: se non segna l’ucraino (e che Dio ce lo conservi) per la Roma è notte fonda.

Juric, che con questo pareggino dovrebbe tenersi stretta la panchina, continua a spargere ottimismo a piene mani parlando di una squadra in crescita e con enormi margini di miglioramento. Belle parole e grandi speranze che mal si sposano però con lo scetticismo ormai imperante intorno a questa Roma.

“Società fantasma e squadra di zombie“, lo striscione esposto ieri allo U-Power da una parte della Curva Sud presente a Monza. I tifosi anche ieri hanno contestato la squadra. Che dovrà fare molto di più per riaccendere un entusiasmo che si sta lentamente spegnendo nella piazza romanista.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

