ROMA-PARMA 3-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma distrugge anche il Parma, vincendo per 3-0 all’Olimpico grazie a una grande prestazione del solito Mkhitaryan. Molto bene anche i due giovani più attesi, Borja Mayoral e Villar.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Mirante sv – Spettatore non pagante.

Ibanez 7 – Annulla Gervinho con una potenza e una classe non indifferente. A inizio ripresa esce per un problema fisico, e la speranza di tutti è che non sia nulla di serio. Dal 53′ Juan Jesus 6 – Anche lui fa bella figura in una squadra così.

Cristante 7 – Stavolta si destreggia alla grande anche nel ruolo di centrale difensivo. Ottime letture, e bravo in uscita.

Mancini 7 – Ormai è una certezza. Solido e sempre concentrato, dalle sue parti non si passa.

Karsdorp 7 – Hai capito l’olandesino! Parte così così, poi scioglie le briglie e fa un bel partitone. Suo l’assist per il 3 a 0 di Mkhitaryan. Attivo, si fa notare spesso. Bene così.

Villar 7 – Che classe. Lo spagnolo ci sa fare, e lo fa notare. La tecnica è indiscutibile, ma oggi gioca anche con personalità e soprattutto con continuità. Dall’80’ Diawara sv.

Veretout 6,5 – Si mette al servizio della squadra, giocando per i compagni. Prezioso, come sempre.

Spinazzola 7 – Il suo passaggio “no look” per Mayoral vale da solo il prezzo del biglietto (si fa per dire…). Per il resto, poco da dire: è sempre uno dei migliori, e in campo la sua presenza si sente. Eccome. Dall’80’ Bruno Peres: sv.

Pedro 6,5 – Mkhitaryan gli ruba la scena anche oggi, e lui se la ride ben contento: lo spagnolo è uno che non disdegna il ruolo di gregario, e oggi lo ha fatto da grande uomo squadra. Dall’80’ Pellegrini sv.

Mkhitaryan 8,5 – Le parole valgono a poco davanti a partite di questo spessore. Segna un gol bellissimo, ma anche il secondo non è niente male. Giocatore speciale, in condizione splendida.

Borja Mayoral 7,5 – Che partita. Sembrava acerbo, e invece oggi mette in campo una prestazione a tutto tondo, da grande attaccante. Segna un gol per niente banale, gioca per la squadra rifinendo una quantità di azioni in stile Dzeko. Tanta roba. Dal 65′ Carles Perez 6: Poteva graffiare anche lui, ma gli è mancato un pizzico di fortuna.

FONSECA 7,5 – La Roma vista oggi è uno squadrone che non risente minimamente delle tante assenze pesanti, ma gioca con una potenza e una qualità impressionante. Non diciamo niente, ma se si continua così, quest’anno ci si può togliere qualche soddisfazione.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net