ROMA-PARMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Tante le assenze in casa giallorossa, tanti i dubbi di formazione da sciogliere in vista di Roma-Parma. A partire dal portiere: dovrebbe giocare Mirante, tornato ad allenarsi in gruppo ma non in perfette condizioni fisiche.

Diverse incognite anche in difesa, con Fonseca che dovrebbe arretrare Cristante sulla linea di Ibanez e Mancini. Sulle corsie esterne Karadorp e Bruno Peres si giocano una maglia mentre a sinistra recupera Spinazzola. A centrocampo Villar verrà schierato al fianco di Veretout.

In attacco invece Pedro e Mkhitaryan agiranno alle spalle dello spagnolo Borja Mayoral, chiamato a riscattarsi dopo una prova opaca nell’ultima gara di campionato. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Parma, fischio d’inizio ore 15 con diretta tv su Sky Sport:

ROMA (3-4-2-1): Mirante, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Borja Mayoral.

PARMA (3-5-2): Sepe, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Grassi, Cyprien, Kurtic, Kucka, Pezzella, Gervinho, Inglese.

Giallorossi.net – F. Turacciolo