Roma, per la fascia sinistra si torna su Kolasinac

AS ROMA CALCIOMERCATO – Un nome di certo non nuovissimo torna ad essere accostato alla Roma, alla ricerca sul mercato di rinforzi per le corsie laterali.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i giallorossi sono tornati a mettere gli gli occhi su Sead Kolasinac, il terzino sinistro bosniaco dello Schalke 04 e ora in forza all’Arsenal, terzino che i giallorossi monitorano già da un paio di stagioni.

Il giocatore bosniaco, 27 anni, ha un costo di circa 15 milioni di euro, ma un’età che combacia con il limite scelto dal club per andare a fare eventuali investimenti economicamente onerosi sul mercato.

Fonte: Gazzetta dello Sport