Roma-Pisa: i convocati di Gasperini

3
263

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Pisa, giornata numero 32 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico per la sfida di domani sera, ore 20:45.

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Seck, Mirra, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

LEGGI ANCHE – Roma, Champions lontana: per Opta quarto posto solo al 9,74%. Como favorito sulla Juve

Fonte: asroma.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteGasperini: “Gli infortuni ci hanno penalizzato, ma la squadra sa reagire. La Champions? L’ho chiesta io, non la proprietà” – VIDEO!

3 Commenti

  2. e daie ritornamo a vince nel nostro stadio na vorta non c’era trippa per gatti a Gasperi’ facce ritorna a quei tempi non po esse che adesso lo stadio olimpico è diventata la terra di tutti mo c’è il Pisa dovete solo che vince domani sera chi scende in campo se ricordarse che deve onorare la maglia della Roma che indossa! sempre sempre sempre sempre forza Roma!

  4. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome