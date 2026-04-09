Roma-Pisa: i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Pisa, giornata numero 32 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico per la sfida di domani sera, ore 20:45.
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Seck, Mirra, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
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Fonte: asroma.com
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Ma Arena che gli ha fatto a Gasp???
e daie ritornamo a vince nel nostro stadio na vorta non c’era trippa per gatti a Gasperi’ facce ritorna a quei tempi non po esse che adesso lo stadio olimpico è diventata la terra di tutti mo c’è il Pisa dovete solo che vince domani sera chi scende in campo se ricordarse che deve onorare la maglia della Roma che indossa! sempre sempre sempre sempre forza Roma!
Questi sono rimasti.
Proviamoci almeno fino alla fine.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.