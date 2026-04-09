FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 9 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – El Aynooui può “panchinare” Cristante

Oggi pomeriggio a Trigoria ultima verifica per la formazione scelta da Gasp per affrontare il Pisa: Neil El Aynaoui la possibile novità, fuori Cristante. (Corriere della Sera)

Ore 8:20 – Difesa senza Mancio, occasione Ghilardi

La Roma ritrova fragilità difensive e contro il Pisa dovrà fare a meno di Mancini: al suo posto pronto Ghilardi, pagato 10,2 milioni al Verona ma finora altalenante. Dopo un buon avvio nel 2026, il difensore è finito ai margini complice qualche errore. Serve un rilancio immediato per blindare la retroguardia contro uno degli attacchi meno prolifici del campionato. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Roma, attacco chiamato alla svolta col Pisa

Contro il Pisa l’Olimpico si affida agli attaccanti: Gasperini chiede gol e pressing alto per rilanciare la corsa Champions. Malen, a secco nelle ultime due, punta la doppia cifra dopo i 7 centri da gennaio, mentre Soulé è rientrato dalla pubalgia e vuole riprendersi la scena accanto a Pellegrini, vicino alle 300 presenze e ai 50 gol in A. Giallorossi a caccia di reti dopo i soli 42 gol segnati, peggior dato tra le prime sette. (Gazzetta dello Sport)

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