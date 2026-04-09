Roma-Pisa: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Roma torna all’Olimpico per l’anticipo della 32ª giornata di Serie A. Venerdì 10 aprile 2026 alle 20:45, i giallorossi ospitano il Pisa in una sfida sulla carta sbilanciata, ma comunque delicata dopo il ko contro l’Inter.

La squadra di Gasperini deve reagire per restare agganciata alla corsa Champions, mentre i toscani, ultimi in classifica, hanno ormai pochissime speranze di salvezza. Il divario tecnico è evidente, ma proprio questo tipo di partite spesso nasconde insidie, soprattutto contro squadre che hanno poco da perdere.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – Gasperini conferma il 3-4-2-1, ma deve fare i conti con una lunga lista di assenti. Davanti a Svilar, la difesa sarà composta da Ghilardi, N’Dicka e Hermoso, complice anche l’assenza di Mancini. Sugli esterni Celik a destra e ballottaggio serrato tra Rensch e Tsimikas a sinistra. In mezzo Cristante guiderà il reparto con Pisilli, leggermente favorito su El Aynaoui. Sulla trequarti Soulé va verso la seconda maglia da titolare consecutiva accanto a Pellegrini, alle spalle di Malen. Out Wesley, Konè, Dybala, Dovbyk, Ferguson e Mancini. Diffidati Mancini ed El Aynaoui.

QUI PISA – I toscani si schiereranno con il 3-4-2-1. Tra i pali resta apertissimo il ballottaggio tra Semper, Nicolas e Scuffet, praticamente alla pari. In difesa Calabresi, Caracciolo e Canestrelli, con Léris e Angori sugli esterni. In mediana agiranno Hojholt e Aebischer, mentre sulla trequarti spazio a Tramoni e Moreo alle spalle della punta, dove il ballottaggio è totale tra Meister, Durosinmi e Stojilkovic. Indisponibili Denoon, Vural e Marin.

Dove vederla in TV

Roma-Pisa sarà trasmessa in diretta su DAZN1 e Sky Sport Serie A, con possibilità di seguire la gara in streaming tramite le app DAZN e NOW su smart TV, smartphone, tablet e PC.

Quote e pronostico

I bookmaker non hanno dubbi: la Roma è nettamente favorita. La vittoria giallorossa oscilla tra 1.35 e 1.40, il pareggio si attesta intorno a 5.20, mentre il successo del Pisa sale fino a 10.00. Le probabilità indicano un dominio dei padroni di casa, con una gara che potrebbe restare a senso unico. Il risultato più probabile è una vittoria della Roma senza subire gol, con punteggi tipo 2-0 o 3-0 e opzione No Goal fortemente accreditata.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.

PISA (3-4-2-1) – Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Hojholt, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All.: Hiljemark.

Arbitro: Feliciani (Teramo)

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV uomo: Mariani

VAR: Giua

AVAR: Di Paolo

Giallorossi.net – T. De Cortis