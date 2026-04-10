Europa League, l’Aston Villa ipoteca la semifinale: Bologna battuto 1-3. Emery: “Malen? Farà un’ottima carriera a Roma”

Si chiude con una sconfitta casalinga l’andata dei quarti di finale di Europa League per il Bologna, battuto 1-3 dall’Aston Villa al Dall’Ara. I rossoblù, dopo aver eliminato la Roma agli ottavi, pagano a caro prezzo gli episodi dopo un buon avvio di gara.

La squadra di casa parte forte e sfiora il vantaggio in più occasioni: al 26’ viene annullata un’autorete di Konsa per un fuorigioco millimetrico di Castro, mentre pochi minuti più tardi Ferguson colpisce la traversa. A ridosso dell’intervallo, però, è proprio Konsa a sbloccare il match approfittando di un’uscita imprecisa di Ravaglia.

Nella ripresa l’Aston Villa allunga subito con Watkins, che firma il raddoppio al 51’. Il Bologna prova a reagire nel finale: Rowe serve un assist a Bernardeschi che centra il palo, poi al 90’ trova il gol che riapre la partita. Quando il risultato sembra ancora in bilico, al 94’ arriva il colpo definitivo con Watkins, autore della doppietta personale che fissa il punteggio sull’1-3.

Al termine della gara, il tecnico dei Villans Unai Emery ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sulla cessione di Donyell Malen alla Roma durante il mercato invernale: “Era un buon accordo sia per noi sia per lui. Voleva giocare da prima punta, ma noi ci stiamo trovando bene con Watkins. Avrei voluto tenerlo, ma lui voleva più spazio e me lo ha chiesto più volte. Sono contento per lui: è un ottimo giocatore e penso possa fare un’ottima carriera a Roma”.

Emery ha poi allargato il discorso al livello del calcio italiano: “Non credo stia peggiorando. L’Inter ha fatto due finali di Champions, l’Atalanta ha vinto l’Europa League e la Roma con Mourinho ha fatto due finali consecutive. In Serie A ci sono tante squadre di livello molto alto. Ho imparato molto dalla tattica italiana e dal 3-5-2 di Gasperini”.

Giallorossi.net – G. Pinoli