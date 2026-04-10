Occasione Roma, Gasp ci crede: “Si fa così”

La Roma è ancora lì. Nonostante una sola vittoria nelle ultime sette partite, i giallorossi non hanno ancora abbandonato il sogno Champions League. E a crederci più di tutti è Gian Piero Gasperini, che strada facendo ha alzato l’asticella fino a fare della qualificazione europea il vero traguardo stagionale. Stasera contro il Pisa c’è l’occasione per portarsi — almeno temporaneamente — a un solo punto dal quarto posto.

Il calendario, poi, potrebbe dare una mano: il Como dovrà affrontare l’Inter capolista domenica sera, mentre la Juve farà visita all’Atalanta. Un contesto favorevole che rende la sfida di questa sera ancora più importante, quasi un obbligo morale per una squadra che ha qualcosa da farsi perdonare.

In conferenza stampa Gasperini è stato diretto e per niente banale: “Sappiamo che il Pisa è una squadra tosta, ma noi dobbiamo fare molto di più a livello di risultati, non abbiamo più molti margini di errore. Anche perché quel passo avanti lo possiamo ancora fare“. E quel passo avanti ha un nome preciso: Champions League. “A me la società non ha mai chiesto questo traguardo, sono io ad averlo fissato. Questo è un gruppo fatto di ragazzi seri, che metterà tutto fino alla fine, di questo sono certo. Al di là degli avversari che sono sicuramente di valore, noi ci siamo imposti quel traguardo lì”.

Sul fronte formazione, Gasperini si affiderà quasi certamente agli stessi uomini scesi in campo a San Siro contro l’Inter, con Soulé e Pellegrini alle spalle di Malen. L’unica variazione obbligata riguarda Mancini, che sarà sostituito da Ghilardi. Restano aperti un paio di ballottaggi — Cristante o El Aynaoui, Rensch o Tsimikas — ma l’ossatura è quella di cui il tecnico si fida maggiormente. Invariata anche la filosofia: “In quel modo abbiamo fatto delle ottime gare e vinto anche tanto. È il mio modo di interpretare il calcio e mi ha permesso di raggiungere certi traguardi”.

Guardando oltre la partita di stasera, Gasperini ha le idee chiare anche su come intervenire sul mercato: “Ho visto che negli ultimi due anni alla Roma sono arrivati circa 30 calciatori, di cui forse adesso giocano 4 o 5. Io penso che sia meglio prendere meno calciatori, ma più forti. L’ideale è il target Malen-Wesley. Poi se ne trovi dieci ne metti dieci, se ne metti due solo quelli”. Una visione precisa, che lascia intendere come la prossima sessione estiva dovrà essere costruita su criteri diversi rispetto al recente passato. Prima, però, c’è una partita da vincere e un finale di stagione da onorare fino in fondo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Leggo / Il Tempo