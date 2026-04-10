“No ai rinnovi dei mediocri”: striscione dei tifosi della Roma a via di Boccea – FOTO!

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Poche parole, messaggio chiarissimo. “No ai rinnovi dei mediocri!” — firmato Asr — è lo striscione apparso su un cavalcavia di via di Boccea che fotografa con brutalità lo stato d’umore di una parte della tifoseria giallorossa.

Il contenuto non lascia spazio a interpretazioni: c’è una frangia del tifo romanista che chiede un rinnovamento radicale della rosa, senza compromessi. Lo sfondo è noto: Gasperini avrebbe spinto per rinnovare diversi senatori in scadenza, tra cui Pellegrini — il cui contratto scade a giugno — e altri come Cristante e Mancini, legati al club fino al termine della prossima stagione.

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Ma tra i tifosi il vento soffia in direzione opposta. La mancanza di risultati concreti e un piazzamento in Champions League ancora tutt’altro che garantito hanno alimentato un malcontento diffuso, che ora trova sfogo anche attraverso messaggi pubblici come questo.

Lo striscione non è un episodio isolato nel suo significato: rappresenta una pressione reale che arriva dalla curva e che si aggiunge alle valutazioni già in corso ai vertici della società. La richiesta è quella di voltare pagina in modo netto, senza nostalgie e senza riguardi per i nomi.

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Redazione GR.net

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6 Commenti

  4. Cristante, Mancini e Pellegrini sono tra i giocatori migliori e di esperienza di questa rosa, è inutile far finta che non sia così. Quindi OK a non rinnovare se vengono sostituiti con giocatori migliori, ma sappiamo già che a Giugno NON arriveranno 8 titolari, per cui non vorrei che alla fine ci ritroviamo a rimpiangerli.

    • per arrivare sesto con quei 3, preferisco arrivare ottavo con dei ragazzi da far crescere…meglio un anno fuori dalle coppe, facendo una ricostruzione seria e in ottica futura, che restare a vivacchiare intorno al quinto-sesto posto come da anni a questa parte

  5. Bisogna panchinarli abbassandogli l’ingaggio. Non è possibile che un Cristante che non ci ha dato nulla debba prendere più di 3 milioni annui appesantendo il monte ingaggi della Roma. Mi hai portato in Champions? Mi hai fatto aumentare gli incassi? No? E allora ti abbasso lo stipendio

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