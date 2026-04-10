“No ai rinnovi dei mediocri”: striscione dei tifosi della Roma a via di Boccea – FOTO!

Poche parole, messaggio chiarissimo. “No ai rinnovi dei mediocri!” — firmato Asr — è lo striscione apparso su un cavalcavia di via di Boccea che fotografa con brutalità lo stato d’umore di una parte della tifoseria giallorossa.

Il contenuto non lascia spazio a interpretazioni: c’è una frangia del tifo romanista che chiede un rinnovamento radicale della rosa, senza compromessi. Lo sfondo è noto: Gasperini avrebbe spinto per rinnovare diversi senatori in scadenza, tra cui Pellegrini — il cui contratto scade a giugno — e altri come Cristante e Mancini, legati al club fino al termine della prossima stagione.

Ma tra i tifosi il vento soffia in direzione opposta. La mancanza di risultati concreti e un piazzamento in Champions League ancora tutt’altro che garantito hanno alimentato un malcontento diffuso, che ora trova sfogo anche attraverso messaggi pubblici come questo.

Lo striscione non è un episodio isolato nel suo significato: rappresenta una pressione reale che arriva dalla curva e che si aggiunge alle valutazioni già in corso ai vertici della società. La richiesta è quella di voltare pagina in modo netto, senza nostalgie e senza riguardi per i nomi.

Redazione GR.net