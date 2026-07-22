Roma, presentata la nuova maglia home 2026-27: celebra la “Virtus” romana | FOTO

La Roma presenta la nuova maglia home per la stagione 2026-27. Il kit, realizzato da adidas, nasce come omaggio alla “Virtus” romana, richiamando coraggio, forza e determinazione: valori che il club ha scelto di legare alla nuova divisa giallorossa.

La maglia riprende le tonalità storiche della Roma, reinterpretate con un design moderno, pulito e deciso. Il rosso resta il colore dominante, accostato alle classiche finiture gialle, in una versione che punta sulla semplicità e sul richiamo diretto all’identità del club e della città. Sul cuore torna lo Stemma della Tradizione, già utilizzato nella stagione 2023-24 in occasione del derby vinto 1-0 il 6 aprile 2024. Un dettaglio fortemente simbolico, scelto per rafforzare il legame con la storia giallorossa.

Altro elemento significativo è il messaggio inserito sul retro del girocollo: “CON TUTTE LE NOSTRE FORZE”. Una frase che accompagna il nuovo kit come richiamo all’appartenenza, alla memoria del club e al rapporto con i tifosi. La maglia è stata progettata anche per le alte prestazioni: adidas ha utilizzato tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D, pensati per migliorare vestibilità, comfort e libertà di movimento. Presente anche la tecnologia CLIMACOOL+, con proprietà avanzate di assorbimento del sudore, oltre a zone in mesh studiate per favorire traspirabilità e flusso d’aria durante la partita.

Il nuovo kit home dell’AS Roma 2026-27 sarà disponibile da oggi, 22 luglio 2026, presso gli AS Roma Store, su store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas e su adidas.it.

Redazione Giallorossi.net