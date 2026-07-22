CALCIOMERCATO | Koné, si muove l’Al-Ahli: contatti avviati con la Roma

Le prestazioni di Manu Koné ai Mondiali hanno acceso nuovi riflettori sul centrocampista della Roma. Dopo l’interesse dei club europei, ora sul francese si muove anche l’Al-Ahli, pronto a inserirsi nella corsa per provare a portarlo in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito da Sky Sport CH, il club saudita ha contattato direttamente la Roma per informarsi sui termini di un possibile trasferimento e capire la valutazione del giocatore. Un interesse concreto, nato dopo le prove offerte da Koné con la nazionale francese.

La concorrenza resta però molto forte. Sul centrocampista continua a esserci il Manchester United, mentre l’Atlético Madrid lo aveva già osservato lo scorso aprile. Al momento Koné preferirebbe un progetto in Premier League rispetto alla Liga, ma non avrebbe escluso del tutto l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita. La situazione resta dunque aperta e potrebbe evolversi rapidamente. L’Al-Ahli ha avviato i primi contatti, la Roma ascolta, mentre intorno a Koné cresce una corsa sempre più internazionale.

Fonte: Sky Sport CH