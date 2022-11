Roma, prima amichevole giapponese contro il Nagoya Grampus: spazio a Bove, Tahirovic e Volpato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Largo ai giovani. La Roma oggi affronta la sua prima amichevole della tournée giapponese contro il Nagoya Grampus al Toyota Stadium, fischio d’inizio ore 11:30 italiane, e lo farà con diversi Primavera in campo.

Sembra scontata la presenza di Volpato dal primo minuto al posto di capitan Pellegrini, non ancora al top dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dalle ultime gare di campionato.

Spazio anche per Bove, provato in mediana accanto a Matic. Qualche chance anche per Tahirovic che nello scacchiere di Mou può avere un posto sia a centrocampo che alle spalle della punta.

In porta tocca a Svilar, sugli esterni occasione per il giovane Missori, mentre in attacco staffetta tra Abraham e Belotti, con Zaniolo a fargli da spalla.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / La Repubblica / Corriere della Sera