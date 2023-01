Roma, stop a Napoli. Ma la squadra è viva

AS ROMA NEWS – Una sconfitta che non fa troppo male. La Roma esce battuta sul campo di un Napoli che sta cannibalizzando questo campionato, ma i giallorossi lo fanno a testa alta, giocando forse la miglior partita della stagione considerata la forza dell’avversario e la difficoltà della trasferta.

Intensità, identità di gioco, qualità nel palleggio: la Roma del Maradona sembra una squadra molto diversa da quella di qualche tempo fa. La sconfitta di ieri è da attribuirsi essenzialmente all’abilità di un grande attaccante come Osimhen, e alla “stella” del Napoli (per citare Mou), una squadra ben allestita e allenata, a cui gira tutto nel verso giusto. C’è poco da fare, è il suo anno.

La Roma paga poi due errori di posizionamento in difesa che non si possono concedere agli attaccanti del Napoli, ma la prestazione resta nel complesso convincente. Matic in cabina di regia dimostra che questa squadra ha bisogno come il pane di un giocatore di primo piano in quel ruolo a far girare i compagni. Dybala e Pellegrini non brillano, Abraham viene servito poco, e allora a prendersi la scena sono soprattutto gli esterni: bene Zalewski, molto bene El Shaarwy nella ripresa.

Il pareggio (meritatissimo) del Faraone, uno dei migliori in questa fase di stagione, coincide purtroppo con l’infortunio di Matic, l’altro migliore in campo di ieri: l’ingresso dei “bambini” Bove e Tahirovic rende più fragile la squadra, e il gol di Simeone è una beffa per la Roma che aveva giocato alla pari di un determinatissimo Napoli. Ma i segnali restano incoraggianti.

La sconfitta, la prima di questo 2023, non deve demoralizzare una squadra in crescita: l’assenza di Zaniolo sembra aver dato più fluidità nello sviluppo della manovra offensiva, oltre che aver unito ancora di più il gruppo. Se la strada intrapresa è questa, l’obiettivo Champions è alla portata.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini