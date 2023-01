Zaniolo cerca la tregua, Mou gli chiude la porta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo e la Roma, una convivenza forzata destinata ad andare avanti per via di un mercato che sta chiudendo (domani alle 20 il gong) senza che il giocatore abbia ricevuto un’offerta di gradimento sia per lui che per il club.

E così Zaniolo, salvo colpi di scena improbabili in queste ultime ore di mercato, ora sta cercando una tregua con il club e con l’allenatore: l’unica possibilità sarebbe chiedere pubblicamente scusa per cercare di fare pace anche con la piazza.

Mourinho intanto gli ha chiuso la porta: nel post partita di Napoli ha fatto capire a chiare lettere che per lui, come chiunque altro non voglia giocare e lottare per la Roma, non c’è spazio.

Lo Special One lo ha invitato nuovamente ad andarsene, ma ora Zaniolo è senza offerte in mano: Tottenham e Milan sono spariti, e il Bournemouth ha virato su altri obiettivi dopo il gran rifiuto di Nicolò alla loro proposta faraonica (avrebbe guadagnato il doppio di quanto fa ora nella Roma).

Al momento dunque la soluzione più probabile è che Zaniolo resti alla Roma fino a giugno da separato in casa. Per lui la strada è tracciata: la domenica resterà casa, a guardare i compagni dalla tv. In attesa di capire cosa fare del suo futuro e forse di se stesso. Un epilogo triste che creerà danni sia al club che alla carriera del giocatore.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica