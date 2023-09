Roma, quanti dubbi da sciogliere

AS ROMA NEWS – Da oggi si comincia a fare sul serio. La Roma a Trigoria ritrova finalmente in campo tutti, o quasi, i suoi pezzi da novanta per preparare la partita di domenica sera contro l’Empoli.

Gli acciacchi e gli impegni delle nazionali hanno tolto a Mourinho diversi calciatori in queste due settimane di avvicinamento alla gara dell’Olimpico contro i toscani, ma da oggi il tecnico potrà riaverli in campo e spera di poterci contare già da domenica prossima.

Chi sarà sicuramente in campo è Romelu Lukaku, rientrato ieri pomeriggio a Roma. Il belga partirà dal primo minuto in coppia con Dybala, un tandem offensivo che fa sognare i giallorossi. Da loro dipenderà molto il cammino della squadra in questa stagione. Per entrambi è pronta una staffetta con Belotti ed Azmoun, gli altri due attaccanti che chiedono spazio.

Il resto della formazione resta un rebus al momento irrisolto: in difesa attenzione a Mancini, che potrebbe anche recuperare in tempo per esserci contro l’Empoli, altrimenti toccherà a Ndicka. A centrocampo la situazione resta ingarbugliata: Pellegrini, Renato Sanches e Aouar restano in dubbio, con la situazione del portoghese a preoccupare particolarmente a Trigoria.

Il suo infortunio sembrava quello meno serio, eppure il suo rientro in gruppo continua a slittare. Sanches è in cura da oltre 20 giorni per un infortunio muscolare che non era stato descritto come particolarmente grave. Eppure il giocatore non è ancora tornato ad allenarsi con i compagni. La speranza è di rivederlo in gruppo oggi.

Paredes, l’ultimo a rientrare a Tritoria, molto probabilmente lascerà spazio a Cristante in cabina di regia, mentre Zalewski ed El Shaarawy sono assenti da oltre una settimana dai campi di allenamento per dei guai fisici ancora irrisolti. Nebbie e misteri che proverà a diradare José Mourinho sabato pomeriggio, quando tornare a parlare in conferenza dopo il silenzio stampa post Milan.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo / Il Messaggero