Roma, quasi fatta per Marcos Leonardo. A Mou non basta: in arrivo anche un “veterano”

AS ROMA NEWS – L’accelerata di ieri di Tiago Pinto per chiudere l’affare Marcos Leonardo non ha ancora portato alla fumata bianca. Il Santos, che inizialmente aveva respinto una prima offerta di 8 milioni, ha detto sì a 10 più bonus che dovrebbero portare il totale a 18.

Ma c’è ancora da risolvere un problema non irrilevante: le modalità di pagamento. Il club brasiliano spinge per avere la gran parte dei soldi subito, mentre la Roma preferirebbe dilazionare il più possibile il costo del cartellino, rinviando gran parte della spesa all’anno prossimo.

Raffaela Pimenta, avvocato che cura gli interessi del calciatore in Italia, è al lavoro per trovare una quadra che possa mettere d’accordo le due società e permettere a Marcos Leonardo di volare per la Capitale al più presto.

Mourinho, contento all’idea di poter contare su un giovane attaccante di belle speranze, si aspetta comunque altro dal mercato della Roma, e cioè un centravanti più esperto, che conosca bene la nostra Serie A, e che venga a fare il titolare in coppia con Dybala. Il nome che lo Special One non smette di chiedere è Alvaro Morata, ma serve un’apertura dell’Atletico Madrid, oltre a delle cessioni che portino soldi nelle casse del club capitolino.

Non è da escludere che alla fine, se non dovessero arrivare offerte per Ibanez, Tiago Pinto decida di accontentare il proprio tecnico con un “usato sicuro”, un centravanti non di grido ma che possa comunque rappresentare una certezza per Mou: i nomi caldi sono quelli di Alexis Sanchez, Marko Arnautovic e Mbala Nzola, che però è corteggiato dal West Ham per il dopo Scamacca.

