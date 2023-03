ROMA-REAL SOCIEDAD 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ottiene un risultato importante in vista del ritorno, battendo per due a zero la Real Sociedad nel match di andata degli ottavi di finale dell’Europa League.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare gli spagnoli nel match di coppa:

Rui Patricio 6 – Per lunghi tratti inoperoso. Gli spagnoli lo impensieriscono prima con Kubo, e il palo lo aiuta, e poi con Merino che però non centra la porta da pochi passi. Meglio così.

Mancini 7 – Solita prestazione a cui ci sta abituando da un po’ di tempo a questa parte. Praticamente perfetto.

Smalling 7 – Con lui in mezzo la difesa sembra imperforabile. Sa sempre cosa fare e come farlo.

Llorente 6,5 – Si affida spesso al retropassaggio per non correre rischi. Non gioca male, ma all’intervallo deve restare negli spogliatoi a causa di un problema muscolare. Dal 46′ Kumbulla 7 – Entra con piglio in campo, condisce la sua prestazione con un gol che vale parecchio.

Karsdorp 7 – Gli manca un pizzico di qualità nel piede nell’ultima giocata, ma l’attenzione e la spinta che dà sulla fascia sono di buona sostanza.

Matic 8 – Imbarazzante per quanto è forte. Domina il centrocampo, strappando una miriade infinita di palloni, che poi sa trattare come pochi. Un gigante assoluto.

Cristante 7 – Fedele scudiero del serbo, fa un lavoro preziosissimo in mezzo al campo.

El Shaarawy 7,5 – Anche oggi decisivo con un gol pesante e una prestazione a tutto tondo nel doppio lavoro tra difesa e spinta. Meritata la standing ovation dell’Olimpico. Dal 59′ Spinazzola 7 – Conferma l’ottimo stato di forma con un paio di strappi dei suoi che fanno ammattire il diretto avversario, costretto a farsi ammonire.

Pellegrini 6,5 – Lavoro apprezzabile in mezzo al campo, tanta corsa a discapito della qualità. Prende una botta in testa ed è costretto ad uscire. Dal 59′ Wijnaldum 6,5 – Un po’ spaesato nei primi minuti, poi diventa prezioso nella difesa del pallone e nell’uscita palla a terra.

Dybala 7 – Non è brillante come qualche settimana fa, ma anche oggi è decisivo con un assist su corner che vale metà gol. Dall’88’ Bove sv.

Abraham 6,5 – Inventa una bella giocata per l’assist che vale l’uno a zero. Dopo però perde un po’ di intensità e la sua prestazione vira sul lezioso. Dal 59′ Belotti 7 – Parecchia sostanza. Lotta come un forsennato, fa ammonire avversari a raffica, scheggia l’incrocio dei pali. Occhio al Gallo, è in grande crescita.

JOSE’ MOURINHO 7,5 – La sua Roma è una squadra che sembra maturata parecchio. Domato un avversario non facile con una prestazione di intelligenza calcistica da applausi. Il 2 a 0 è un risultato pesante, da sfruttare al massimo nella gara di ritorno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini