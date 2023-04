Roma, ritiro pre-campionato a Singapore con torneo tra top club: l’indiscrezione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è già al lavoro per programmare la tournée estiva della prossima stagione. Inizialmente si era parlato di un possibile ritiro in Algarve, meta scelta da Mourinho per le due annate scorse, ma la scelta stavolta sembra ricaduta su un paese asiatico per motivi economici.

Il nuovo direttore commerciale della Roma, l’americano Michael Wandell, avrebbe stretto un accordo con un’importante organizzazione dell’Asia e, secondo quanto riferito dal quotidiano “The Straits Times” la prossima destinazione potrebbe essere Singapore.

In questa nazione infatti è in programma un torneo tra top club europei a cui potrebbero partecipare, oltre alla Roma, anche Liverpool, Bayern Monaco e Tottenham.

Fonte: The Straits Times