Roma, rivoluzione a centrocampo: Tiago Pinto scarica Veretout e Cristante

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Geolocalizzare tutti gli spostamenti del gm giallorosso Tiago Pinto, scrive oggi La Repubblica (A. Di Carlo), rimane opera sempre molto complicata, visto quanto tenga alla riservatezza del suo lavoro.

Ma le manovre per costruire la Roma del futuro sono iniziate, sotto traccia, già da diversi mesi. Ogni rivoluzione ha il suo punto di partenza e l’indice dello Special One ha puntato dritto al cuore della sua Roma, il centrocampo.

Tanti i nomi monitorati per il futuro, da Xhaka fino a Renato Sanches, ma prima occorrerà far cassa. Della rosa attuale solo Bove, Pellegrini e Sergio Oliveira continueranno a far parte della Roma del futuro.

Tanti invece gli elementi con la valigia in mano: Veretout e Cristante sono i primi indiziati a partire (l’Inter ha chiesto informazioni sul francese), Diawara, Villar e Darboe saluteranno Trigoria, chi in prestito e chi per sempre.

Ma tanto del mercato estivo dipenderà da Zaniolo: il pressing della Juve prosegue ma offerte ancora non sono arrivate. Inutile negarlo: la situazione del numero 22 giallorosso influenzerà molto il budget a disposizione di Tiago Pinto.

Fonte: La Repubblica