Roma, rivoluzione in attacco: Gasperini chiede investimenti

L’attacco della Roma cambierà volto. È questa la certezza che emerge dal quadro tracciato da Il Messaggero, in un reparto offensivo che si avvicina all’estate con poche sicurezze e molti nodi ancora da sciogliere. Tra possibili addii, situazioni in bilico e necessità concrete di intervenire sul mercato, la sensazione è che la Roma dovrà muoversi con decisione per evitare di ritrovarsi con un attacco numericamente e qualitativamente ridotto.

Le certezze, al momento, sono poche. Alcuni giocatori sembrano destinati a partire, altri verranno valutati nelle ultime settimane di stagione. Anche i rientri da prestito e i riscatti già programmati non offrono garanzie sufficienti per costruire un reparto competitivo. Il cantiere è aperto, e le fondamenta sono ancora da gettare.

Su questo Gasperini è stato chiaro, e lo ha ribadito più volte: servono investimenti. Un messaggio diretto alla società, che riflette la consapevolezza del tecnico di dover alzare il livello offensivo per restare competitivi su tutti i fronti. Senza nuovi innesti, il rischio di affrontare la prossima stagione con un reparto corto e poco incisivo è concreto.

Il nodo, inevitabilmente, è quello dell’equilibrio tra sostenibilità economica e ambizione tecnica. Le strategie di mercato dipenderanno anche dalle cessioni e dalle esigenze di bilancio legate al Settlement Agreement con la UEFA. Trovare profili capaci di garantire rendimento immediato senza rinunciare alla prospettiva futura: questa la sfida che attende la Roma nei prossimi mesi.

Fonte: Il Messaggero