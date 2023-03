ROMA-SASSUOLO 3-4: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma crolla in casa, battuta per 4 a 3 dal Sassuolo dopo una partita piuttosto brutta e caratterizzata da una serie di errori gravi, tecnici, tattici e comportamentali.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare gli emiliani nel match di campionato:

Rui Patricio 5,5 – Fa il possibile per salvare la porta, ma non basta ad evitare un triste naufragio con quattro gol incassati.

Kumbulla 3 – Torna subito ai suoi livelli, piuttosto bassi. Nel finale di primo tempo consegna la partita al Sassuolo con una sciocchezza che costa la partita alla Roma. Peggio di così era difficile fare.

Smalling 5 – Soffre tantissimo Pinamonti. Cerca di salvare il salvabile, ma le maglie neroverdi gli spuntano da ogni dove e anche lui finisce per fare una figuraccia. Nel finale trova l’assist per la rete di Wijnaldum.

Ibanez 4 – Mourinho lo sposta dalla parte di Laurienté, la mossa si rivela inefficace: il francese lo mortifica.

Zalewski 5,5 – Un gol fortunoso non basta a salvare la sua prestazione. Dal 77′ Volpato sv.

Matic 5,5 – Prova a suonare la carica, ma oggi la sua azione è inefficace e non potrebbe essere altrimenti vista la poca consistenza della Roma. Mou capisce l’aria che tira, e dopo un giallo rimediato lo toglie dal campo. Dal 56′ Camara 5 – Il giocatore che ormai conosciamo: corsa, qualche pallone recuperato, ma anche tanta approssimazione in certe giocate.

Bove 4,5 – Corre a vuoto, sempre a rincorrere gli avversari che gli spuntano da tutte le parti. Dal 46′ Dybala 6 – Un lampo nel grigiore assoluto di questa domenica pomeriggio da dimenticare il prima possibile.

Spinazzola 5,5 – Uno dei pochissimi a cercare la giocata giusta. Ma predica nel deserto. Stanco, Mou lo lascia negli spogliatoi all’intervallo. Dal 46′ Karsdorp 5 – Gioca da terzino in una difesa a quattro, soffre, ma era difficile fare di meglio vista la situazione in cui si viene a trovare.

El Shaarawy 4 – Sbaglia un passaggio a centrocampo che costa l’azione del primo gol incassato dai giallorossi. Da lì comincia il suo festival dell’errore. Non gli riesce nulla.

Wijnaldum 5 – In avvio fallisce due gol che potevano cambiare l’inerzia del match. Poi gira a vuoto, senza arte né parte. Nel finale si riscatta solo parzialmente con un gol bello quanto inutile.

Abraham 4 – Qualche tocchettino in mezzo al nulla di cui è fatta la sua prestazione. Dal 77′ Majchrzak sv.

JOSE’ MOURINHO 5 – Le assenze pesano tantissimo, così come la stanchezza fisica e mentale della squadra dopo l’impegno di coppa. Oggi poi gira tutto storto, compreso l’errore pesantissimo di Kumbulla che incide come un macigno sul risultato finale. La Roma conferma di essere una squadra di livello nei 12-13, ma quando deve cambiare mostra tutti i suoi limiti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini