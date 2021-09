ROMA-SASSUOLO: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Tutti recuperati. La Roma passa dalla preoccupazione per i tanti acciaccati di rientro dalle nazionali ai problemi (si fa per dire) di abbondanza. L’unico calciatore che domani difficilmente sarà a disposizione è Matias Vina, anche se le sorprese non sono mai da escludere con Mourinho.

In porta confermato Rui Patricio, sulle fasce agiranno Karsdorp e Calafiori, a meno che l’uruguaiano, rientrato poche ore fa a Roma dopo un volo transoceanico, non dovesse assicurare al tecnico di essere in condizione di farcela.

In difesa sono in corsa in tre per due maglie: Mancini e Smalling recuperano, e potrebbero riformare la coppia centrale a cui Mou si era affidato prima dell’infortunio dell’inglese. Ma Ibanez è stato tra i migliori nelle precedenti apparizioni, e va tenuto in grande considerazione.

A centrocampo Cristante stringe i denti e partirà titolare con Veretout. Sulla trequarti Carles Perez, rilanciato dalle parole di Mourinho oggi in conferenza, insidia Zaniolo: l’azzurro però resta in leggero vantaggio. Mkhitaryan e Pellegrini completeranno il reparto, con Abraham confermato di punta.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Sassuolo, gara valida per la terza giornata di campionato che si giocherà domenica 12 settembre alle ore 20:45, diretta tv su DAZN:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Boga, Djuricic; Raspadori.

Giallorossi.net – A. Fiorini