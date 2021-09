Serie A: la Fiorentina passa sul campo dell’Atalanta (1-2), Gasp furioso. Il Napoli batte in rimonta la Juventus (2-1) e vola a + 8 dai bianconeri

ALTRE NOTIZIE – Nel posticipo serale del sabato sera vittoria della Fiorentina di Italiano, che passa sul campo dell’Atalanta col punteggio di due a uno.

Doppio vantaggio di rigore dei viola, a segno per due volte con Vlahovic, in rete dagli undici metri. Inutile il gol di Zapata, in rete anche lui dal dischetto.

Grande protagonista il Var, che annulla un gol ai bergamaschi sullo 0 a 0 e poi assegna due dei tre rigori del match. Furioso Gasperini per le decisioni arbitrali.

Nell’atteso big match della terza giornata di campionato vince ancora il Napoli, che resta a punteggio pieno, che supera in rimonta una Juventus decimata dalle assenze causate dalle nazionali.

Il Napoli fa la partita, ma è la Juventus a passare grazie a un gol di Morata, bravo a sfruttare un errore di Manolas per portare avanti i bianconeri. Partenopei vicini al pari col Elmas, ma nei primi 45 minuti costruiscono poco.

Nella ripresa gli azzurri aumentano i giri e trovano il gol del pareggio con Politano, abile a ribattere per primo a rete una respinta di Szczesny dopo una conclusione a giro di Insigne.

Il Napoli insiste alla ricerca del gol del vantaggio, Juventus che invece fa muro e aspetta la ripartenza per fare male ai ragazzi di Spalletti. All’85’ arriva la svolta: calcio d’angolo battuto da Zielinski, Kean, entrato nella ripresa, sembra cercare incredibilmente di farsi autogol con un colpo di testa verso la propria porta, Szczesny fa un miracolo ma Koulubaly da due passi fa 2 a 1.

La Juve non ne ha più, e finisce con il trionfo del Napoli. Gli azzurri ora volano a +8 dopo appena tre partite giocate. Per la squadra di Allegri un’altra mazzata: la classifica si fa pesante, con un solo punto conquistato in questo stentatissimo avvio di campionato.

Giallorossi.net – F. Turacciolo