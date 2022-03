AS ROMA NEWS – Prima il derby, poi il re-match contro il Bodo. Per la Roma scatta l’ora delle rivincite. Josè Mourinho e i suoi ragazzi avranno modo per rimediare ai propri errori passati e vendicare le odiate sconfitte di qualche mese fa.

Ci sarà tempo per pensare alla sfida di Conference League contro i norvegesi, che l’urna di Nyon ha rimesso davanti ai giallorossi nei quarti di finale. I tifosi si ricordano bene dell’allora semi sconosciuto Bodo/Glimt, una squadra capace di annichilire la Roma con ben sei gol, e in grado di fermarla all’Olimpico nella gara di ritorno, nonostante i propositi belligeranti dello Special One.

Per Mou il Bodo ora è diventata una delle favorite alla vittoria finale della Conference League, ma in realtà i norvegesi (il cui campionato si è già concluso con la loro vittoria, a + 3 sul Molde) hanno stravolto la squadra cedendo diversi pezzi pregiati: Lode è andato allo Schalke e Bjorkan all’Hertha. Il faro del centrocampo e capitano Berg è stato ceduto al Lens per 4,5 milioni mentre Botheim, il centravanti che fece due gol alla Roma nel girone, è andato al Krasnodar.

In entrata l’unico nome degno di rilievo è quello dell’ex Rennes, Konradsen, per il resto si è puntato su giocatori norvegesi e sul legame con l’allenatore che, dopo due campionati vinti, è diventato un punto di riferimento. Restano in rosa il talento Solbakken, che ha segnato sei reti nella competizione europea, tre dei quali alla Roma, e Pellegrino, decisivo contro l’AZ. Il mercato ha portato un attivo di 9,2 mln: non poco per una rosa stimata 15,85 mln.

Ma se la sfida contro il Bodo arriverà solo ad aprile, quella contro la Lazio si giocherà domani. I giallorossi, dopo il doloroso ko dell’andata, sono chiamati a riscattarsi. La sfida è di quelle che possono incidere pesantemente sul corso di questa parte finale di stagione.

Mou lo sa bene e spera che la squadra riesca a superare le scorie della gara di giovedì. In dubbio il capitano Pellegrini, colpito da un attacco febbrile. La Roma punta forte sulla voglia di rivalsa di Zaniolo e sui gol di bomber Abraham, oltre che sulla spinta dell’Olimpico, che sarà in maggioranza giallorosso.

