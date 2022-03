AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 18 marzo 2022:

Ore 12:00 – OLIVEIRA: “VOGLIAMO VINCERE IL DERBY” – Sergio Oliveira ha preso il posto di Pellegrini, febbricitante, all’evento ‘Together for peace’ in Campidoglio: “Tutto quello che possiamo fare per dire stop alla guerra è giusto e dobbiamo portare la nostra voce. Ieri ho tifato per la squadra in tribuna e abbiamo ottenuto una grande qualificazione ai quarti di Conference League. Oggi tornerò a Trigoria per prepararmi a un derby che vogliamo vincere“.

Ore 10:35 – PELLEGRINI HA LA FEBBRE, DERBY A RISCHIO – Lorenzo Pellegrini ha la febbre e non parteciperà all’evento in Campidoglio con Ciro Immobile in vista di Roma-Lazio. Il capitano giallorosso è in dubbio per il derby.

Ore 10:05 – IL MANCHESTER UNITED PENSA A ABRAHAM – Le prestazioni di Abraham non stanno passando inosservate e, secondo quanto riportato da Manchester Evening News, i Red Devils lo avrebbero individuato come eventuale sostituto di Cavani.

Ore 9:30 – ROMA, OCCHI PUNTATI SU GUEDES E SANCHES – La Roma potrebbe infoltire ancor di più la colonia portoghese: il giocatore che piace e tanto è Gonçalo Guedes, 25enne lusitano del Valencia che in 27 presenze in Liga ha realizzato 10 reti e servito 5 assist. A centrocampo invece il sogno è Renato Sanches… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – TOTTI REALIZZA IL SOGNO DI UN BIMBO UCRAINO – “Posso conoscere Totti?”. E’ la richiesta di un bambino ucraino, uno dei circa 200 rifugiati accolti dalla task force di Roma Capitale, che da alcuni giorni si è attivata per dare una casa a donne e bambini in fuga dall’Ucraina. L’ex capitano giallorosso esaudirà il sogno del piccolo al più presto. (La Repubblica)

Ore 8:45 – OGGI ALLE 15 IL SORTEGGIO DEI QUARTI – Si terrà oggi alle 15 a Nyon il sorteggio dei quarti di finale di Conference League: la Roma affronterà una tra Bodo/Glimt, Feyenoord, Psv Eindovhen, Slavia Praga, Marsiglia, Leicester e Paok Salonicco.

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!