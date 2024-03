Roma, senti Rizzitelli: “Scamacca il centravanti ideale per il futuro dell’attacco”

AS ROMA NOTIZIE – L’ex attaccante giallorosso Ruggiero Rizzitelli, ha parlato a proposito della situazione attaccanti in casa Roma, ospite dei microfoni della Gazzetta dello Sport.

Sull’importanza di Lukaku: “Sposta tanto la sua condizione. La Roma ora gioca un calcio che coinvolge ancor di più il belga e lo rende fondamentale. Per andare in Champions non ci si può permettere di sbagliare e spetterà soprattutto a lui fare la differenza a suon di gol.

Anche se è il primo a non essere certo di restare il prossimo anno, si tratta di un professionista di livello e farà di tutto per riportare la Roma a disputare la prima competizione europea. Anche perché, se esiste una chance di trattenerlo, dipende quasi esclusivamente dalla qualificazione in Champions“.

Nel caso in cui la Roma non riuscisse a tenerlo a Trigoria, Rizzitelli ha il nome giusto su cui puntare: “Di attaccanti interessanti ce ne sono tanti, dipende tutto da quanto puoi investire sul mercato. A me piace molto Scamacca, lo avrei preso già lo scorso anno, ora però temo che strapparlo all’Atalanta non sarebbe semplice”.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!