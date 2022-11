Roma senza qualità: harakiri Ibanez, derby regalato

AS ROMA NEWS – Un episodio decide uno dei derby più brutti degli ultimi anni. A fare festa è la Lazio, che ringrazia Ibanez e si porta a casa tre punti piovuti dal cielo che valgono il sorpasso sulla Roma e il terzo posto in classifica, a pari merito con l’Atalanta.

L’aspetto peggiore della serata di ieri, oltre alla totale mancanza di qualità dentro la squadra, è la straordinaria festa dell’Olimpico rovinata da una prestazione assolutamente non all’altezza dello spettacolo offerto dagli spalti. Coreografie mozzafiato, giochi di luce, fumogeni giallorossi prima del fischio d’inizio, sono state le uniche cose da ricordare della serata di ieri.

Per il resto, gli oltre 100 minuiti di partita sono state un’autentica agonia: la Roma parte forte e inganna tutti, dando l’impressione di voler azzannare l’avversaria tenendo ritmi alti. Peccato però che sia solo un fuoco di paglia che dura qualche minuto. Piano piano la squadra si appiattisce, facendo il verso a una Lazio che non aveva alcuna intenzione di scoprirsi o di pressare alto.

La gara diventa subito noiosa, con la Roma che tiene palla, facendola però circolare sulla propria trequarti dai tre centrali, senza che nessun centrocampista riuscisse a liberarsi per costruire dal basso. E così alla mezz’ora arriva l’errore che decide la stracittadina: Ibanez, forse stanco dell’ennesimo rinvio lungo, decide di avventurarsi in un dribbling senza senso all’interno dell’area, Pedro gli soffia il pallone e lo serve all’accorrente Felipe Anderson che tutto solo non dà scampo a Rui Patricio.

La rete del brasiliano è una mazzata per la Roma, che si fa male da sola. Ma che reagisce subito: Abraham duetta con Zaniolo, il 22 scarica un sinistro potente che viene leggermente deviato, la palla si impenna e centra la traversa a Provedel battuto. Peccato però che questo sia l’unica azione offensiva degna di nota della partita.

Nel secondo tempo la partita diventa ancora più brutta: la Lazio non fa altro che difendersi senza essere in grado di organizzare una ripartenza, la Roma domina sotto il profilo del possesso palla ma non riesce a costruire una sola palla gol pulita. Abraham è ormai la parodia di sé stesso, Zaniolo non ha la forza né gli spazi per sprigionare la sua progressione, Pellegrini, usurato, fatica a reggersi in piedi e finisce (logicamente) per farsi male.

I cambi stavolta non incidono: Belotti non è un giocatore in grado di incidere a partita in corso, El Shaarawy ci prova ma non riesce a bucare il muro biancoceleste. L’unico in grado di creare un minimo di scompiglio è il giovane Volpato, ma da solo non può fare molto. E così nel finale è la Lazio ad andare vicina al gol nell’unico contropiede della ripresa, costruito da Cancellieri, appena entrato, e fallito da Anderson, con Rui Patricio a salvare in angolo.

Il lunghissimo recupero (la partita finirà addirittura al 100esimo) è solo una lenta agonia verso un finale doloroso: la Lazio fa festa, la Roma non può far altro che recitare il solito classico dei mea culpa. Le fatiche per le tante partite ravvicinate l’ha fatta da padrona in uno dei derby peggiori della storia che, senza l’errore di Ibanez, sarebbe finito con il più classico degli zero a zero.

La classifica resta cortissima: Milan, Atalanta, Lazio, Juventus, Roma e Inter sono in gruppone diviso appena da quattro punti. La corsa Champions dunque è più aperta che mai. I giallorossi devono ritrovare le energie fisiche e mentali per queste ultime due partite prima della lunga pausa per il Mondiale. Tra due giorni si torna già in campo. Questo derby da horror va immediatamente lasciato alle spalle.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini