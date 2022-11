Solbakken saluta il Bodo tra le lacrime: “Non ho ancora deciso nulla, ma la mia avventura qui sta per finire”

AS ROMA NOTIZIE – Ola Solbakken, attaccante del Bodo che tutti i giornali danno ormai prossimo alla firma con la Roma, ha parlato visibilmente commosso ai microfoni dell’emittente televisiva norvegese “TV2” riguardo il suo futuro:

“Non c’è nulla di deciso. Dipende da me, e poi voglio fare le cose per bene, che ci sia qualcosa che mi tenta e qualcosa in cui ho fiducia.

Non è ancora stato deciso nulla. Sono stati tre anni fantastici qui, ma la mia avventura al Bodo sta per finire”.

Fonte: TV2 Norway